“Sarri non mi parlava, Pioli non mi voleva. Con Gattuso quasi alle mani”

L'esperienza con l'Italia di Tiemoué Bakayoko non è sempre andata nel migliore dei modi. A ripercorrere le tappe del suo percorso in Serie A e non solo ci ha pensato lo stesso centrocampista francese attualmente al Lorient. Bakayoko, in un'intervista a L'Equipe, ha raccontato le sue sensazioni prima di raggiungere il Chelsea di Conte nel 2017, dopo aver vinto la Ligue 1 con il Monaco di Mbappé: "Conte mi voleva fin dai tempi della Juventus e comunque volevo fare un'esperienza all'estero. Arrivammo quinti vincendo la FA Cup, fu un'annata positiva. Sarri arrivò con Jorginho e non mi parlò neppure. Così ho saputo che dovevo andarmene".