Gravina: “Arbitri italiani un’eccellenza”. Su format e calendari intasati...

Per il momento la Serie A resta a 20 squadre: l'assemblea di Lega ha infatti bocciato la proposto di tornare al format a 18. Una riflessione va però fatta per cercare di delineare il futuro di questo sport, importante macchina sociale ed economica per il Paese ma soprattutto grande passione della gente. "Il concetto di riforma richiede disponibilità al cambiamento e cambiare richiede confronto, partecipazione e coraggio - commenta il presidente della Figc Gabriele Gravina, ospite di Radio Anch'io Sport su RadioUno -. È la risposta concreta a una situazione che di fatto non palesa una capacità evolutiva in positivo. Ma sono fermamente convinto che il calcio italiano stia finalmente facendo un'analisi approfondita su quello che c'è da cambiare per migliorare la sostenibilità e la competitività. Le discussioni e le fibrillazioni degli ultimi giorni sono positive, significa che la scossa che è stata data dall'indizione dell'assemblea ha già prodotto il risultato di smuovere una sorta di torpore da parte dei protagonisti del nostro mondo".