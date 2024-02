Diretta Salernitana-Monza ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Per la gara contro il Monza la Salernitana conta di avere ventimila tifosi dalla sua parte; si avverte nell’aria l’atmosfera di “ultima spiaggia”. La tifoseria granata vuole crederci ancora, ma resta da capire se ci sia la conviznione di dare l’assalto all’idea folle e disperata di scalare la classifica. Liverani rassicura un po’ tutti: "Abbiamo tante partite da disputare, partiamo dalla prima e vediamo che succede e se può cambiare tanto". Liverani potrebbe far partire dalla panchina Coulibaly e Dia per dare un segnale al gruppo ed all’ambiente. Scalpitano Weissaman e Vignato, mentre esordirà in granata Manolas. Raggiungere la salvezza a fine febbraio, seppur informale e non matematica, sarebbe un gran successo per il Monza reduce da quattro risultati utili consecutivi e soprattutto dalla sorprendente e meritata vittoria dell’U-Power Stadium. "Contro il Milan – ha detto Palladino alla vigilia - abbiamo interpretato benissimo il match ma per dare ulteriore valore al successo ho detto ai ragazzi che bisognerà fare una prestazione convinta con la Salernitana". La classifica lo consente: con una vittoria i conti salvezza, già piuttosto indirizzati, sarebbero chiusi. Per questo l’undici iniziale sarà toccato il meno possibile, c’è giusto un ballottaggio tra Kyriakopoulos e Carboni per l’esterno di sinistra, mentre davanti Djuric, ex di giornata, è favorito su Colombo.