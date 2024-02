Diretta Genoa-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Il Ferraris sarà protagonista con oltre 30 mila spettatori per la sfida tra Genoa e Udinese. "Dobbiamo fare 12 punti per essere tranquilli e pensare al dopo - dice il mister rossoblù Gilardino - vivo di motivazioni. Il campionato è lungo, c'è una necessità oggettiva di fare punti. Retegui? Alla ripresa ha fatto una giornata di valutazione poi si è allenato. L'incontro con la società per il mio rinnovo di contratto? Non è fissato a nessun tipo di punteggio della classifica, l'obiettivo mio e della squadra è quello di fare meglio. Sono un po' stanco di rispondere a queste domande. Quando la società vorrà incontrare me e il mio agente, io sono a disposizione". Tra gli avversari dell’Udinese, tarda ancora il recupero di Pereyra, con il capitano pronto per la prossima gara, contro la Salernitana. Cioffi onferma gli undici dell’ultimo turno con Samardzic favorito su Payero ed Ehizibue in vantaggio su Ebosele e Ferreira sulla fascia destra a centrocampo. Davanti ancora Thauvin-Lucca, con il mister che si coccola il suo bomber: "Quando conosci l’importanza di una partita e ne hai 200 di esperienza reagisci in un modo, quando ne hai 15 in un altro. C’era nervosismo perché non è riuscito a incidere, ma sono convinto farà una grande prova col Genoa".