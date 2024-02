Diretta Sassuolo-Empoli ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Sassuolo ed Empoli si affrontano a Reggio Emilia nel 26° turno del campionato di Serie A . I neroverdi sono terzultimi in classifica a quota 20 e hanno rimediato appena un punto nelle ultime cinque giornate, pareggiando con il Torino e perdendo contro Juve, Monza, Bologna e Atalanta. Con 45 gol incassati, presentano una delle difese più battute del torneo. L’Empoli, invece, ha due punti in più del Sassuolo e viene da cinque risultati utili di fila (due vittorie e tre pareggi) ma, con 19 gol fatti, ha il peggior attacco del campionato.

Dove vedere Sassuolo-Empoli, diretta tv e streaming

La partita tra Sassuolo ed Empoli è in programma alle ore 15 al Mapei Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Sassuolo-Empoli, probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Cragno, Pegolo, Missori, Ferrari, Kumbulla, Racic, Lipani, Bajrami, Castillejo, Mulattieri, Defrel, Ceide.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Maleh, Marin, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. Allenatore: Nicola. A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Bastoni, Pezzella, Kovalenko, Fazzini, Shpendi, Cancellieri, Destro, Niang.

ARBITRO: Aureliano. ASSISTENTI: Preti-Vecchi. QUARTO UOMO: Bonacina. VAR: Serra. AVAR: Mariani.

