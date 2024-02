Diretta Milan-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - A San Siro va in scena il big match del 26° turno tra Milan e Atalanta. I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive tra Monza e quella indolore di Rennes, cercano la vittoria per riportare il sereno nell’ambiente e tenere a distanza la Dea che, in caso di vittoria, si porterebbero a 4 punti dal terzo posto occupato dalla formazione di Pioli con una gara ancora da recuperare (mercoledì sempre a San Siro, contro l’Inter). In questa stagione, tra gara d’andata e sfida di Coppa Italia, Gasperini ha sempre battuto il diavolo e i sette gol incassati nelle ultime due uscite non fanno star tranquilli Theo e compagni. I nerazzurri non perdono dal 23 dicembre scorso, da allora 8 vittorie e un pareggio tra campionato e Coppa Italia.