Diretta Cagliari-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Il Napoli riparte da Cagliari con l'esordio in Serie A per Francesco Calzona che, dopo il pari con il Barcellona in Champions, si prepara per la trasferta di Cagliari. Il ct della Slovacchia., terzo allenatore stagionale sulla panchina dei campioni d'Italia, è chiamato a dare una svolta al campionato degli azzurri al momento al nono posto in classifica a ben 12 punti dal quarto posto del Bologna, ma con due gare in meno. Di fronte i rossoblù di Ranieri alla disperata ricerca di punti salvezza per muoversi dalla penultima piazza. I partenopei, dalla sfida dell’andata contro i sardi, hanno collezionato appena 9 punti in 8 gare, frutto di 2 vittorie (sofferte contro Salernitana e Verona), 3 pareggi e ben 3 sconfitte. Il pareggio in Champions, però, ha ridato morale e certezze a Osimhen e compagni. La squadra di Ranieri, invece, a Udine nell’ultimo turno ha interrotto il trend di quattro sconfitte consecutive e spera in un colpaccio per dare una scossa in vista del rush finale.