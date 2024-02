Diretta Roma-Torino ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Il Torino di Ivan Juric apre il programma della in un match 26ª giornata di campionato facendo visita alla Roma fresca del passaggio agli ottavi di finale di Europa League dopo il thriller ai rigori contro il Feyernoord. Dalla Lazio alla Roma, curioso uno-due del calendario granata. I giallorossi, sesti, hanno solo un punto di vantaggio sulla Lazio, tre sulla Fiorentina, quattro sul Napoli e cinque sul Torino, a sua volta a meno quattro dal settimo posto. Il quarto posto da Champions, classifica alla mano, è ancor più lontano per la Roma di quanto non sia l’aspirazione della Conference per Juric. Roma-Torino è anche la sfida tra i due attaccanti, da una parte Duvan Zapata che in estate si era promesso ai giallorossi e adesso in cerca di riscatto dopo la deludente prestazione contro Lazio, dall'altra quel Romelu Lukaku che ha nel Torino il suo porta fortuna: 5 vittorie e 5 gol realizzati in carriera.