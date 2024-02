Casini: “Serie A e coppe europee, contemporaneità inevitabile”

Casini e il nuovo calendario della Serie A

Casini ha spiegato: "Sui calendari si è preso contezza di quale sarà il quadro. È molto fitto, c'è una presa d'atto e l'uniformità di vedute sulla posizione: dai dati che sono emersi, negli ultimi vent'anni mentre a livello nazionale il numero di partite non è incrementato, se non con la final four di Supercoppa, a livello internazionale le partite sono cresciute in modo vertiginoso".

Casini sul Mondiale per club e la Superlega

Il Mondiale per club e l'avvio del prossimo campionato: "Sono questioni che non sono state affrontate oggi, ma lo saranno nelle prossime settimane. La prossima assemblea è fissata per l'8 marzo, ma in video". Aperto anche il capitolo Superlega: "L'amministratore delegato Luigi De Siervo ha riportato l'esito dell'incontro, poi non si è discusso. Si aspetta di capire cosa accadrà dopo la decisione della giustizia europea, ma non c'è stato un dibattito".