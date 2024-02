Diretta Inter-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - E' tempo di recuperi per Inter e Atalanta che si affrontano nel match valido per la 21ª giornata di Serie A. Sfida inizialmente rinviata per l'impegno in Supercoppa dei nerazzurri, tornati poi vincitori dall'Arabia con il successo in finale contro il Napoli. Per Inzaghi l'occasione di blindare ulteriormente la vetta, che con una vittoria la porterebbe addirittura a +12 sulla Juventus. La Dea invece insegue un posto Champions e sogna il colpaccio in casa a San Siro, dopo il pari dello scorso weekend rimediato sullo stesso prato milanese contro i rossoneri di Pioli, con una vittoria che significherebbe superare il Bologna al 4° posto per Gasperini. Calendario fitto per tutte e due le compagini che a breve saranno richiamate a scendere in campo in Europa contro Atletico (ritorno degli ottavi di Champions) e Sporting Lisbona (andata degli ottavi di Europa League). Inzaghi dovrà rinunciare a Calhanoglu, Acerbi e Thuram. Ballottaggio in attacco tra Arnautovic e Sanchez al fianco di Lautaro. Gasperini valuta le condizioni di Kolasinac con De Ketelaere e Koopmeiners pronti a sostenere Scamacca.