Napoli-Juventus, Giuntoli e il retroscena Alcaraz: sliding doors Carlos

Giuntoli sfida Giuntoli . Il potere evocativo di Napoli-Juventus , mai come quest’anno, si annida intorno alla figura dell’attuale direttore tecnico bianconero. Anche se, a differenza di un organico partenopeo costruito con meticolosa cura – tassello dopo tassello – lungo otto anni di lavoro, la rosa nelle mani di Allegri ancora non ha la piena impronta del dirigente campione d’Italia in carica. L’unica eccezione a un gruppo di giocatori formato prima del suo arrivo, anzi, è rappresentata da Carlos Alcaraz , “Charly” per gli amici.

Juve, ecco Alcaraz

Che corsi e ricorsi vichiani, dopo tre spezzoni di partita, proprio domani al Maradona vivrà la sua prima volta da titolare da quando è atterrato a Torino. Una tappa, quella dell’esordio, che al contrario ancora non ha vissuto l’altro innesto invernale, ovvero il difensore Djalò. La curiosità intorno al centrocampista argentino, già alta a fine gennaio, semmai si sta ora rivelando crescente. Merito del 21enne di proprietà del Southampton, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato alla cifra monstre di quasi 50 milioni di euro, che soprattutto nell’ultimo turno ha iniziato a svelare qualità e limiti tecnici. Se nei confronti con Inter e Verona aveva racimolato soltanto pochi minuti, infatti, nella sfida casalinga al Frosinone – complice l’infortunio di Rabiot – ha messo insieme oltre un’ora di gioco. Un’ora fatta di ritmo e di intensità, innanzitutto. E, poi, di giocate sempre verticali e di movimenti per gestire il pallone fronte alla porta avversaria. Una dote nelle corde di pochi compagni di reparto, una dote che gli permette a ogni tocco di creare potenziali occasioni così come – rovescio della medaglia – di rischiare concretamente di perdere il possesso. Qualità da rifinire e limiti da smussare, a partire dall’appuntamento di domani sera al Maradona. In un teatro per nulla banale per un argentino viscerale come lui. E, in realtà, come ogni albiceleste che si rispetti.