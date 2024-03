Lazio-Milan, fischia CalVARese: Di Bello, mai visto così brutto

Malissimo Marco Di Bello all’Olimpico: Lazio-Milan è forse la partita peggiore della sua carriera. L’episodio chiave è l’espulsione di Luca Pellegrini. Castellanos prende un colpo sul viso e va a terra. I giocatori della Lazio lamentano il colpo e si fermano: anche l’arbitro interrompe la corsa, ma poi lascia correre. Pellegrini, che un attimo prima si stava fermando a propria volta, blocca Pulisic trattenendolo ingenuamente: secondo giallo e rosso. L’errore dell’arbitro è anzitutto non dare un’indicazione chiara con il suo body language: Di Bello si pianta a centrocampo senza seguire l’azione e mettendo il fischietto in bocca. Il direttore di gara avrebbe dovuto interrompere il gioco; peraltro l’attaccante argentino perdeva anche sangue dal labbro, come mostrano le immagini televisive. Da lì in avanti, Di Bello perde del tutto la testa. Il rosso a Marusic arriva per qualche parola di troppo del difensore nei suoi confronti. Decisamente esagerato quello per Guendouzi: nel suo gesto con Pulisic non c’è nulla di violento.