Diretta Atalanta-Bologna ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Sfida dal sapore Champions League tra Atalanta e Bologna che si sfidano per il 4° posto che vede oggi gli emiliani (48 punti) a +1 sulla Roma (che ha giocato sabato) e +2 sui bergamaschi. I ragazzi di Thiago Motta stanno vivendo un ottimo momento mentre quelli di Gasperini sono stati rallentati dalle milanesi (pari con il Milan, ko contro l'Inter). Questa volta lo spareggio per la Champions vede il Bologna inseguire un risultato che manca da quasi 60 anni. I cinque successi di fila contro Sassuolo, Lecce (due match con poker di reti all’attivo), Fiorentina, Lazio (unico colpaccio in trasferta della sequenza) e Verona dicono che la squadra di Thiago Motta ha ritrovato lo splendore, meritandosi l’innamoramento di un’intera città, testimoniato dall’immediato reperimento di tutti i biglietti disponibili per il settore ospiti di Bergamo, nonché dall’inevitabile tutto esaurito per la sfida di sabato con l’Inter. Invece le due gare con Milan e Inter hanno portato in dote solo un punto ma, soprattutto, si è vista un'Atalanta molto meno prolifica in fase conclusiva, prima ancora che realizzativa: quella contro l'Inter è stata la nona partita (su 292 con Gian Piero Gasperini in panchina) in cui l’Atalanta è stata capace di concludere solo una volta nello specchio della porta avversaria nel corso dei 90’.