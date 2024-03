Il caso Gravina: aperta un'inchiesta senza indagati e da documenti illegali!

L’origine del dossier oggetto di indagine, lo ricordiamo ancora, è considerata illecita perché la Procura di Perugia ha certificato che “il magistrato Antonio Laudati attestava falsamente che la fonte di innesco dell’attività investigativa erano elementi informativi provenienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e da quest’ultima acquisiti nell’ambito di proprie attività investigative”. Invece a raccogliere le informazioni sarebbe stato Emanuele Floridi, “lobbysta” romano in passato legato allo stesso Gravina e che, dopo la rottura con l’attuale presidente Figc, si è avvicinato molto all’entourage di Claudio Lotito che, peraltro, è stato convocato dalla Procura di Perugia come testimone. Per completare questo dossier sono stati attenzionati illegalmente anche i profili di Danilo Iervolino , presidente della Salernitana, Marco Mezzaroma , cognato di Claudio Lotito ed ex co-patron della Salernitana con lo stesso Lotito, di Chiara Faggi avvocato della Lega Pro, del defunto Marco Bogarelli e di Giovanni Valentini, responsabile dell’area commerciale nonché vice segretario generale Figc .

Il dossieraggio

Questa opacissima e inquietante vicenda di dossier illegali nasce appunto dall’attività del giudice Laudati in collaborazione con il militare della Finanza, Striano, indagati dalla Procura di Perugia (in tutto 15 persone tra cui tre giornalisti) per i reati di acceso abusivo, falso e abuso di ufficio. Sono 800 gli accessi illegali a banche dati attraverso le quali si possono accedere alle più riservate informazioni personali: conti correnti, bonifici, visure aziendali, pendenze penali. E il tutto, ecco il vulnus, senza che vi fosse la previa e necessaria autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Non risultano richieste di denaro, ma le tempistiche degli accessi lasciano intendere come la costruzione dei dossier seguisse tempistiche ben definite: sui politici, per esempio, in prossimità delle tornate elettorali o di importanti nomine.

A far partire le indagini è stato un esposto presentato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto alla procura di Roma a seguito di un articolo pubblicato su “Il Domani” riguardo i compensi per le consulenze svolte per la società Leonardo. Risultano spianti anche i ministri Francesco Lollobrigida, Marina Elvira Calderone, Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso insieme a Marta Fascina, parlamentare e compagna di Silvio Berlusconi, gli ex presidenti del Consiglio Giuseppe Conte e Matteo Renzi e tra gli artisti Fedez. E il calcio? A parte Gravina, solo tesserati della Juventus: Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri e l’allora presidente Andrea Agnelli. I magistrati di Perugia, coordinati da Raffaele Cantone, dovranno capire il perché.