Ayroldi, regalo di Natale all'Inter e Sanchez ruba il rigore a Lautaro: i voti

Sommer 6.5

Nulla può sul gran tiro di Vasquez. Nel primo tempo aveva fatto una eccellente parata su Retegui con il risultato ancora sullo 0-0.

Pavard 6

Parte bene, mentre nella ripresa va un po’ in sofferenza. Bisseck (28' st) 6 Dà fisicità.

De Vrij 6.5

Avvia l’azione che porta al vantaggio mentre è sfortunato sul colpo di testa che diventa un assist per Vasquez sul 2-1. Carlos Augusto 6 Parte dietro, poi quando entra Acerbi, va a fare l’esterno.

Dumfries 5.5

Qualche sgasata ma pure l’ammonizione che gli costa la sostituzione.

Darmian (1' st) 6

Entra e sfiora il gol.

Barella 6.5

Protagonista sui gol ed è la consueta, inesauribile, dinamo per l’Inter. Peccato solo per l’occasione che fallisce sul cadeau di Mkhitaryan.

Asllani 7

Segna col piglio di un centravanti e dà copertura come un mediano vecchi tempi.

Mkhitaryan 7

Crea il primo pericolo per il Genoa con un pallone sventagliato a Barella, in più fa tante cose buone tranne gol: ha una grande occasione, Vasquez lo mura.

Dimarco 6

Distilla qualità.

Acerbi (20' st) 6

Fa legna.

Sanchez 7

Regala l’assist rompighiaccio ad Asllani e poi mette la firma su rigore avvinghiando la palla tra le mani, mentre Lautaro sperava in un beau geste: passano gli anni, ma la cattiveria e la classe restano quelle dei bei tempi.

Thuram (20' st) 6

Fa il suo.

L. Martinez 5.5

Svaria su tutto il fronte d’attacco latitando in zona gol, una notizia per lui.

Arnautovic (31' st) 6.5

Entra bene.

All. Inzaghi 6.5

La 12ª vittoria da inizio anno arriva al termine di un secondo tempo che è una via crucis: i suoi Gudmundson sulla trequarti non lo pigliano mai.