Diretta Bologna-Inter 0-1: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BOLOGNA - Nella super stagione dell'Inter, l'unica vera bestia nera di Inzaghi è il Bologna di Thiago Motta. Dopo il 2-2 dell'andata in rimonta a San Siro e la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano di Zirkzee e compagni, i nerazzurri si presentano al Dall'Ara nell'anticipo del 28° turno di Serie A. Un big match che proeitterà l'Inter al ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, la grande Europa che i felsinei sperano di conquistare al termine di una stagione fino a questo momento straordinaria.

Marotta: "Auguri Inter". E prenota Fabbian

"Intanto, permettetemi di fare gli auguri al mondo interista per il 116esimo compleanno di questo glorioso club. Oggi è una partita complementare, dobbiamo cercare di consolidare il primo posto in classifica, dall'altra mercoledì dobbiamo provare a superare il turno attraverso il minimo comun demominatore delle prestazioni di alto livello". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Bologna. Nelle file rossoblù c'è Fabbian che sta facendo bene, è un giocatore da Inter. "Intanto è praticamente dell'Inter con una recompra, siamo orgogliosi che stia facendo le ossa in provincia. Dopodiché starà a lui dimostrare di essere da Inter - aggiunge - ma sicuramente oggi ci sono tutti i presupposti per pensarlo. Siamo molto orgogliosi e contenti di lui. Con calma, la recompra non dobbiamo esercitarla al termine di questa stagione perché abbiamo ancora un anno davanti. Vedremo cosa sarà meglio per lui e per noi".

Bologna-Inter: diretta tv e streaming

Bologna-Inter, gara valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 18 al Dall'Ara di Bologna sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

37' La sblocca Bisseck!

Grandissimo inserimento del difensore sul cross perfetto di Bastoni, i nerazzurri si portano avanti!