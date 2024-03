Diretta Bologna-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Nella super stagione dell'Inter, l'unica vera bestia nera di Inzaghi è il Bologna di Thiago Motta. Dopo il 2-2 dell'andata in rimonta a San Siro e la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano di Zirkzee e compagni, i nerazzurri si presentano al Dall'Ara nell'anticipo del 28° turno di Serie A. Un big match che proeitterà l'Inter al ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, la grande Europa che i felsinei sperano di conquistare al termine di una stagione fino a questo momento straordinaria. Per i nerazzurri il vantaggio in vetta alla classifica potrebbe permettere ad Inzaghi di cambiare i titolarissimi in vista del delicato impegno al Wanda Metropolitano, da verificare l'autonomia di Thuram reduce dall'infortunio accusato proprio nel primo atto contro i Colchoneros. Per Thiago Motta la voglia di continuare a stupire attraverso il suo calcio spettacolo che soprattuto nell'ultimo mese e mezzo ha portato il suo Bologna ad un cammino da prima della classe.