Diretta Genoa-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Genoa e Monza si affrontano nel 28° turno di Serie A. La formazione di Gilardino è dodicesima con 33 punti, ha conquistato 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte in 27 turni ed è reduce dal ko in casa dell’Inter capolista. Il Monza ha tre punti in più rispetto ai rossoblù e si trova undicesimo a quota 36 dopo 9 successi, 9 pari e 9 sconfitte. Anche la squadra guidata da Palladino viene da un ko, quello casalingo contro la Roma.