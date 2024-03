Napoli-Torino, CalVARese: personalità e attenzione, Orsato ok

Napoli-Torino, la direzione di Orsato

Nel primo tempo rischia Osimhen, che colpisce al volto Buongiorno per divincolarsi. Nella sua sbracciata non c’è violenza: condivisibile la decisione di limitarsi al cartellino giallo. Il Napoli invoca la seconda ammonizione per Zapata, che poco dopo il gol di Sanabria colpisce Lobotka al viso; l’attaccante sta lottando per proteggere il pallone, lo scontro è determinato anche dalla differenza di stazza tra i due. Non c’è pericolo nella sua sbracciata, giusto non ammonire.

Complessivamente sono quattro i gialli (curiosamente tutti nel primo tempo), due per parte e tutti corretti: J. Jesus e Osimhen tra le fila del Napoli, Buongiorno e Zapata per i granata. Nel finale, il corpo a corpo nell’area di rigore tra Buongiorno e Osimhen: troppo poco per giustificare un intervento dell’arbitro o eventualmente del Var. Faremo fatica, dopo questa estate, a trovare un arbitro della personalità di Orsato.