Diretta Fiorentina-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

All'Artemio Franchi va in scena Fiorentina-Roma, gara valida per la 28ª giornata. La formazione di Italiano è chiamata ad affrontare una delle squadre più in forma della Serie A. Solo in campionato, gli uomini di De Rossi hanno vinto 7 partite su 8. Inoltre, i giallorossi scenderanno in campo galvanizzati dalla grande prestazione in Europa League contro il Brighton di De Zerbi, che ha permesso loro di guadagnare un grosso vantaggio nella qualificazione ai Quarti.