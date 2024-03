Diretta Frosinone-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Frosinone riceve la Lazio nel 29° turno di Serie A. La squadra di Di Francesco ha rimediato appena un punto nelle ultime cinque giornate di campionato e ora è in piena zona retrocessione, con 24 punti rimediati in 28 turni. I ciociari hanno, con 57 reti al passivo, una delle difese più battute del torneo. I biancocelesti, invece, hanno perso le ultime tre partite di Serie A e stazionano al nono posto con 40 punti. Sulla panchina laziale non c'è più Maurizio Sarri, che si è dimesso in settimana dalla guida tecnica.