Milan, quinta vittoria di fila: tris a Verona e +3 sulla Juventus

Verona-Milna, la partita

Gli ospiti fanno la partita chiudendo l'Hellas nella sua metà campo: al 19' Montipò si supera in due tempi sul tiro al volo di Okafor e al 23' Pulisic colpisce la traversa. Sul finire di primo sale in cattedra Theo Hernandez: al 39' si fa tutto il campo servendo sulla sinistra Okafor che calcia alto cercando il tiro a giro e al 44' il francese fa tutto da solo, vince due rimpalli e batte Montipò in uscita bassa. Theo poi ammonito (era diffidato) per il battibecco con Baroni. Ad inizio ripresa (50') i ragazzi di Pioli mandano i titoli di coda: Montipò si supera ancora su Okafor, dopo che lo svizzero aveva recuperato la fera ai danni di Dawidowicz, ma il portiere del Verona nulla può sul tap-in di Pulisic (al suo 11° gol stagionale) per il 2-0. Grazie ai cambi il Verona è più aggressivo e riapre il match al 65' con una pazzesca conclusione dal limite dell'area di Noslin! I rossoneri hanno subito (70') l'opportunità per rimettere due mercature di distacco perché Giroud lancia perfettamente Leao che a tu per tu con Montipò calcia fuori, ma l'attesa dura poco perché all'80', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il tris lo cala il neo entrato Chukwueze con un bel tiro dal volo.