Venezuela, in rosa anche un talento italiano che sta stupendo in Serie A?

Maldini per il Venezuela

Ora, francamente risulta difficile immaginare che Daniel (autore di uno splendido gol su punizione nell’ultima giornata di campionato), decida di accettare la corte del Venezuela anche perché, chissà, il sogno di far continuare la dinastia dei Maldini anche in azzurro non è per nulla tramontato, come è giusto che sia a 22 anni d’età e, soprattutto, dopo uno splendido gol come quello segnato contro il Cagliari. Più concreta, invece, la speranza di partecipare per la prima volta a una fase finale del Mondiale (quello del 2026 che si giocherà in Usa, Canada e Messico) anche in virtù dell’allargamento delle partecipanti a 48 squadre. Il Venezuela infatti occupa il 4° posto (9 punti in 6 gare) del girone di qualificazione sudamericano alla Coppa del Mondo 2026 a cui si qualificheranno le prime 6 del girone: c’è speranza. E una prima volta sarà anche la sfida di questa sera perché mai l’Italia aveva affrontato la “Vinotinto”. Non sarà comunque un volto sconosciuto quello del capitano, sebbene le ultime notizie non lo diano titolare: Tomas Rincon che in Italia ha giocato con Juventus, Torino, Genoa e Sampdoria. Nella rosa ci sono altri tre giocatori che sono passati dall’Italia: Darwin Machis e Rafael Romo con l’Udinese, Yordan Osorio, ora al Parma in B, Christian Makoun, passato dalla Juventus Next Gen in Serie C e ora in Grecia, all’Anorthosis.