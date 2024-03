Gravina sul caso Juan Jesus: "Abbraccerò Acerbi, crediamo alle sue parole"

ROMA - Il presidente della Figc Gabriele Gravina è tornato sul " Caso Acerbi " durante la conferenza stampa del consiglio federale: "C'è una decisione del giudice che tutti devono accettare , compreso chi non si sente soddisfatto. Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall 'abbracciare Acerbi quando lo vedrò - aggiunge - Noi abbiamo appreso di una verifica del giudice sportivo, voi sapete che era convocato in Nazionale e in via precauzionale, per evitare forme di distrazione, lo abbiamo lasciato a casa. Per policy interna ha dato le sue motivazioni e noi crediamo alle parole di Acerbi , chi indossa la maglia azzurra si esprime con certi valori. Sappiamo che è un bravo ragazzo e quello che ha dato".

Il piano strategico e le parole di Abodi

In merito al via libera da parte del consiglio federale odierno al piano strategico del calcio italiano, con la sola astensione della Lega B: "Una astensione che non vi spiegherò, perché non riesco a spiegarmela. Abbiamo ricevuto richieste di riforme, le facciamo, condividiamo i principi e poi ci si astiene".

Infine, sulle parole del ministro Abodi che aveva parlato di sistema disarticolato: "Non capisco perché vale per il calcio e non per tutte le altre istituzioni. Anche nel Parlamento esiste la dialettica, se pensiamo di lavorare sull’unanimismo faccio fatica. Io condanno gli atteggiamenti farisaici che da un lato puntano a far sapere che c’è disponibilità e dall’altra destabilizzano il sistema. Oggi su questo c’è stata una risposta concreta".