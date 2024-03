Diretta Lazio-Juventus ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Lazio e Juventus si affrontano allo stadio Olimpico di Roma nel 30° turno del campionato di Serie A. I bianconeri sono terzi in classifica con 59 punti e hanno rimediato appena due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate perdendo a Napoli e pareggiando con Atalanta e Genoa. La formazione di Allegri, con 23 gol al passivo, ha la seconda difesa meno battuta del torneo. La Lazio, invece, occupa il nono posto in classifica con 43 punti ed è tornata alla vittoria, prima della sosta, in casa del Frosinone dopo tre ko di fila in campionato (contro Fiorentina, Milan e Udinese).