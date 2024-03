Tudor ci crede, Allegri no: Marusic condanna la Juve all'ultimo secondo!

Lazio-Juventus 1-0: tabellino e statistiche

Tudor cambia volto alla Lazio

Soddisfatte le curiosità tattiche sulle novità introdotte da Tudor alla prima panchina laziale e da Allegri che ha rimandato in campo De Sciglio dopo 332 giorni per impostare una difesa a 4 e un tridente spurio con Chiesa, peana e Cambiaso a destra, la partita si è srotolata secondo un canovaccio abbastanza prevedibile: l’aggressività della Lazio e una Juventus in controllo per cercare di ripartire. Frustrata, però, da un enorme quantità di errori in impostazione. Tudor ha cambiato più volte, ma si è affidato alla fantasia di Felipe Anderson e di Pedro dietro Castellanos e ha mantenuto largo Zaccagni a sinistra per ampliare gli spazi tra gli uomini della difesa bianconera e favorire così gli inserimenti dalla trequarti. Una posizione che Locatelli e Cambiaso in ripiegamento hanno faticato molto a leggere. E del prima occasione è capitata alla Juve con colpo di testa di Bremer al 10’, la Lazio ha costruito due ottime opportunità tra in due minuti (tra il 10’ e il 20’) con Zaccagni e Castellanos sfruttando proprio gli inserimenti. Dopo una fase molto confusa, i padrini di casa hanno preso decisamente il dominio delle operazioni a metà ripresa senza però sfruttare un errore di Szczesny in disimpegno che al 26’ si è fatto perdonare parando ius tiro di Felipe Anderson. Nel finale, però, è la Juve a rendersi pericolosa con Chiesa, che tira prima debole al 42’ e poi centrale al 43’.

Allegri, mosse senza risultato

Allegri, ammonito nel primo tempo, in avvio ripresa sostituisce subito De Sciglio (evidentemente ancora poco adatto al ritmo partito) con Iling e un confuso e timido Miretti con McKennie. A ridare evidentemente densità con il 3-5-2. E l’avvio bianconero è promettente con una parata di Mandas su Cambiaso e un mischino che Kean non riesce e sfruttare. Un lampo, però, perché poi la Juve ritorna “bassa” ad aspettare il giro palla laziale. Che, però, deve aspettare fino al 27’ per costruire una clamorosa occasione con il tiro di Maurusic deviata a porta vuota da Bremer. Allegri manda in campo Sekulov, 32esimo esordiente da quando è stata istituita la Next Gen nel 2018. Ma è ancora la Lazio a rendersi pericolosa con un tiro di Luis Alberto che sfiora il palo al 42’. Il premio alla determinazione della Lazio arriva a 3 secondi dalla fine con Marusic che di testa anticipa proprio l'acerbo Sekulov e segna un gol pesantissimo. Per la Juve è crisi vera: serve una svolta per mantenere la... Champions.