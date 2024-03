Diretta Fiorentina-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Fiorentina riceve il Milan per il 30° turno di Serie A e cerca punti per la corsa all’Europa. I viola vengono da quattro risultati utili consecutivi in campionato: hanno ottenuto tre pareggi (contro Empoli, Torino e Roma) e una vittoria (contro la Lazio) nelle ultime 4 uscite in Serie A. La formazione di Italiano è ottava con 43 punti. Il Milan, invece, è secondo a quota 62 e viene da tre successi di fila contro Lazio, Empoli e Verona. Pioli presenta il secondo attacco più prolifico del torneo con 55 gol all’attivo.