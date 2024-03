Genoa-Frosinone, le pagelle: qualità Soulé, Frendrup tiene a galla i suoi

Pagelle Genoa

Martinez 6 Sul gol di Reiner è poco reattivo. Due parate su Brescianini.

Vogliacco 6.5 Gran bel recupero difensivo in piena area su Cheddira.

Bani 5.5 Non chiude su Reinier nell'azione che porta al pari del Frosinone.

Vasquez 6 In condizioni non perfette di ritorno dalla nazionale messicana, lotta parecchio e colpisce anche una traversa.

Sabelli 5.5 Tanta generosità ma anche tanti errori. Solo una grande parata di Turati gli nega il gol. Thorsby (30' st) 6 Discreto impatto.

Messias 6.5 Si accende a sprazzi ma quando lo fa mostra le sue qualità.

Badelj 5 Prestazione sotto tono. Ankeye (31' st) 5.5 Si sbatte parecchio ma Okoli gli chiede la strada un paio di volte.

Frendrup 6 Tiene a galla il Genoa nei momenti più complicati.

Spence 5 Passo indietro per il giocatore inglese: si fa superare da Zortea sull'azione del gol ciociaro. Malinovskyi (1' st) ng entra e si fa subito male, problema al flessore da valutare. Strootman (18' st) 6 Inserimento d'esperienza.

Gudmundsson 6 Si prende il rigore e lo trasforma, per il resto si vede pochino.

Retegui 5.5 Dopo gli exploit in nazionale, stavolta fatica. Poi lo stop per una distorsione alla caviglia. Haps (9' st) 5.5 Poco convincente.

All. Gilardino 5 Genoa molle e poco convincente. Brutta prestazione complessiva dei rossoblù.