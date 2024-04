Serie A, è boom di fischi degli arbitri: la media è di 25 partita

Si è chiusa ieri la 30ª giornata di Serie A , con tre big match ben diretti: sia Pairetto in Atalanta-Napoli sia Colombo in Lazio-Juventus e infine Maresca in Fiorentina-Milan non hanno sfigurato, al netto di qualche imprecisione. In relazione ad alcune partite (compresa quella dell’Olimpico) si è discusso però della soglia tecnica adottata dagli arbitri: il numero di falli, fischi eccessivi e mancanti. Ma quanti falli si assegnano mediamente nel nostro campionato? Chi sono i direttori di gara più “fiscali”? E quelli che lasciano correre di più? I dati ufficiali dell’Aia hanno mostrato come, nella stagione 2022-23, in Serie A si sia fischiato più che in Premier League (media di 22,94 falli a partita contro 21,48), ma meno che negli altri campionati europei: in Bundesliga siamo a 23,52, in Ligue 1 a 24,68, in Liga a 25,76. Persino in Champions, sorprendentemente, si è fischiato più spesso che in Italia: la media è 23,49.

Serie A, la media in crescita

A oggi, in questa stagione, la media della A sembra tuttavia notevolmente cresciuta: si arriva a sfiorare la quota di 25 falli a partita. Come sottolineato già in diverse occasioni, l’arbitro non ha il “contafischi”: il numero di falli è determinato dall’approccio agonistico dei calciatori, dal tipo di partita, dalla posta in palio e da altri fattori. Innegabile comunque che tra gli aspetti che influenzano il computo finale ci sia anche l’attitudine di un direttore di gara, la sua soglia tecnica. Se ci focalizziamo sulle statistiche relative ai singoli arbitri, notiamo come Orsato, anche quest’anno tra i migliori della classe, si collochi in linea con la media generale: 25 falli fischiati a partita, neanche a farlo apposta. Un dato che racconta l’equilibrio dell’arbitro di Schio, capace di rimanere fedele alla sua linea anche quando dirige partite complesse e big match. Per quanto riguarda gli arbitri che fischiano di più, stupisce il dato di un direttore di gara in ascesa (per quanto reduce da un infortunio) come Sozza, che assegna addirittura più di 30 falli in media a partita.

Serie A, chi fischia di meno

Tra coloro che fischiano di meno, è normale che si trovino molti giovani in crescita, come Marchetti, Feliciani e Marcenaro, che l’anno prossimo si giocheranno un posto da internazionale. Tutti e tre lasciano molto giocare: poiché hanno pochi anni di esperienza alle spalle, il designatore tende ad affidare loro partite che coinvolgono squadre blasonate (e quindi più tecniche e meno fallose) e dal tasso agonistico meno impegnativo. Sotto la media (23) anche un top come Guida, che come da abitudini fischia poco, nonostante i molti big match diretti. Certamente la bravura di un arbitro non può essere stabilita solo dal numero di falli fischiati. Va considerato anche che ormai da anni l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori premono per una spettacolarizzazione, che passa anche dal “lasciar giocare”, senza spezzettare il gioco.

Equità, uniformità di giudizio e qualità

Più della statistica sulla quantità di falli, ciò che dovrebbe essere tenuto in primo piano è l’equità, l’uniformità di giudizio, oltre ovviamente alla “qualità”, cioè al tipo di fallo. I calciatori percepiscono, “fiutano” il metro di giudizio di un arbitro, e come loro anche gli allenatori e il pubblico: ecco perché l’equilibrio nella gestione tecnica è così importante. E, di converso, una scarsa uniformità di giudizio tecnico ha come effetto l’aumento del nervosismo e quindi delle sanzioni disciplinari. La soglia del fallo può cambiare in base al grado di intensità di uno spezzone di match. Ciò che deve rimanere invariato è però l’uniformità: certi tipi di contatto vanno fischiati sia da una parte che dall’altra. Questo è ciò che fa la vera differenza.