Un maxi Zapata non basta al Toro: l’Empoli firma la beffa al 94’

Il Torino non riesce ad ottenere la terza vittoria consecutiva ed esce sconfitto a sorpresa dalla trasferta del Castellani contro l' Empoli di Davide Nicola . I toscani si sono imposti con il risultato finale di 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Inutile la doppietta di Duvan Zapata , che prima aveva risposto al gol di Cambiaghi e poi a quello di Cancellieri . A decidere la sfida è stata infatti la rete dell'ex Niang al 94'. La squadra di Juric resta momentaneamente al nono posto e vede l' Europa allontanarsi, con la Fiorentina a -2 ma con due partite giocate in meno. I padroni di casa riescono invece a rialzare la testa dopo quattro sconfitte consecutive e trovano tre punti fondamentali per la lotta salvezza, portandosi a +3 sul Frosinone attualmente terzultimo.

Empoli-Torino, la partita

L'Empoli parte nel migliore dei modi e mette subito in chiaro le cose. Dopo 5' i padroni di casa si portano avanti nel punteggio con un grande gol realizzato da Cambiaghi con un tiro potente e preciso da fuori area. Gli ospiti provano subito a rialzare la testa e creano un paio di occasioni buone per Sanabria, che però non riesce a concretizzare. Nella seconda frazione di gara i granata di Juric riescono a trovare il pareggio al 60' grazie al solito Zapata, bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo qualche minuto di pressing granata, i toscani si riportano avanti con il subentrato Cancellieri che finalizza nel migliore dei modi una ripartenza gestita alla perfezione. A riportare il punteggio in parità ci pensa nuovamente Zapata con un altro colpo di testa al 90'. Quando tutto sembra essere finito, ecco la rete dell'ex Niang al 94' a condannare definitivamente i granata.