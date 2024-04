Empoli-Torino, fischia CalVARese: nessun problema per Massa

Tecnico e disciplinare

L’arbitro di Imperia chiude con 26 falli fischiati in totale, 13 per squadra. Pochi grattacapi per lui, che gestisce con grande sicurezza. Sul gol del 3-2 dell’Empoli, la trattenuta tra Cacace e Bellanova è reciproca: non ci sono gli elementi per il fallo, i due sembrano trattenersi a vicenda. Manca forse un fischio nella seconda metà del secondo tempo per una trattenuta sempre di Cacace ai danni di Bellanova. Anche dal punto di vista disciplinare, Massa comincia cercando il dialogo con i calciatori, cavandosela con dei richiami per i falli sopra la soglia. Tutti i provvedimenti disciplinari sono corretti: giusti infatti i gialli a Walukiewicz e Cerri lato Empoli e quello a Zapata per il Torino.

Personalità e controllo

Nella partita si conserva sempre un reciproco rispetto tra arbitro e calciatori, e soprattutto Massa è un arbitro che mette lo stesso impegno in qualsiasi tipo di gara: dai derby alle gare salvezza. Alta concentrazione, capacità di stare sempre sul pezzo sono alcune delle sue qualità principali.