Il Bologna di Motta a secco: frenata a Frosinone, niente sorpasso alla Juve

Frosinone-Bologna, la cronaca

Si comincia subito con Cheddira (7') che manda a vuoto, con una doppia finta, Calafiori e prova il tiro: Skorupski afferra sul primo palo. Ancora Cheddira (10') sfrutta un errore di Calafiori ma è Skorupski a salvare il Bologna. Risposta felsinea al 17' con un diagonale di Orsolini, palla fuori. Subito dopo Mazzitelli prova il tiro al volo dopo un angolo di Valeri ma la mira è imprecisa. Non va meglio ad Aebischer che spedisce la sfera in curva (23') mentre il Frosinone cerca di mordere il freno. Minuto 28, angolo da destra, colpo di testa di Okoli, Skorupski si distende e devia in corner. Nel finale di frazione un tiro di Orsolini parato facilmente da Turati ed un colpo di testa di Lucumi, su angolo di Orsolini (37') con sfera sul fondo. Nella ripresa un brivido quando Skorupski (3') sbaglia il rinvio su retropassaggio di Calafiori ma il Frosinone non ne approfitta, poi la musica resta la stessa. Posch manda fuori (10'), i rossoblù salgono di tono e confezionano l'occasione per passare in vantaggio al 22' quando Urbanski serve Orsolini che rifinisce per Aebischer il quale, tutto solo davanti a Turati, tira addosso al portiere ciociaro. Due tiri velleitari di Zortea (alto al 24') e Mazzitelli (centrale al 28') quindi più niente sul taccuino fino al 38' quando il neo entrato Castro, dopo un cross a rientrare di Lykogiannis, dalla sinistra, devia verso la porta ciociara: Turati blocca a terra a due passi dalla linea bianca. Lykogiannis chiude Cuni (47') poi Ndoye (49') avrebbe la doppia clamorosa occasione: gira col destro e colpisce la traversa, complice Turati; quindi, sulla ribattuta, da pochi passi manda clamorosamente alto. Finisce 0-0, niente sorpasso alla Juve per Motta. Muove la classifica Di Francesco.