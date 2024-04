Monza-Napoli, Paulo Sousa pizzicato in tribuna: per Galliani o De Laurentiis?

Paulo Sousa è stato pizzicato in tribuna per seguire la partita dell'U Power Stadium tra Monza e Napoli. Semplice spettatore oppure c'è altro? La domanda è sorta spontanea viste le voci delle ultime settimane sul possibile valzer delle panchine in Serie A in cui potrebbero rientrare anche le suddette squadre. Da una parte De Laurentiis è alla disperata ricerca del futuro tecnico degli azzurri visto che Calzona non andrà oltre al 30 giugno, mentre dall'altra Galliani dovrà capire la decisione di Palladino corteggiato da diversi club.

Paulo Sousa e l'intrigo delle panchine Proprio per questo la presenza dell'allenatore portoghese fa pensare a qualcosa in ottica mercato. L'ex giocatore della Juve, tra le altre, aveva iniziato la stagione con la Salernitana prima di essere esonerato dopo una serie di risultati poco positivi. In questi mesi è rimasto fermo ed è in attesa di capire quale potrebbe essere il suo futuro. In questo senso c'è da capire le situazioni delle vari squadre tra cui Monza e Napoli. Partendo dagli azzurri il presidente De Laurentiis avrebbe messo Italiano come primo nella lista, nome caldeggiato anche da Manna ormai prossimo a essere il nuovo ds dei partenopei.

Nel taccuino, però, c'è segnato anche il nome di Raffaele Palladino, cercato anche dalla Fiorentina per il post Italiano (oltre a Gilardino), lui napoletano di nascita e legatissimo alla città. L'attuale tecnico dei brianzoli, però, è finito anche nelle idee di Giuntoli e della Juve qualora dovesse dire addio Allegri a giugno e non dovesse esserci la possibilità di arrivare a Thiago Motta (al momento il prediletto dalla Vecchia Signora). Insomma, un vero e proprio valzer di panchine potrebbe nascere in estate, ed ecco che il nome di Paulo Sousa potrebbe tornare in auge per i club che hanno bisogno di un nuovo allenatore. Il portoghese però non è l'unico tecnico presente a seguire il match...

Monza-Napoli, c'è anche Dionisi Alessio Dionisi è stato esonerato dal Sassuolo dopo un periodo di risultati abbastanza deludente e con la squadra coinvolta in zona retrocessione. L'allenatore è stato visto all'U Power Stadium per seguire da vicino la partita tra i brianzoli e gli azzurri, ma anche per lui non mancano le voci sul futuro. Nonostante sia vincolato con un contratto fino al 2025 coi neroverdi, il tecnico toscano è tra i candidati del Monza per sostituire proprio Palladino in vista della prossima stagione.

