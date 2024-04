Felipe Anderson brilla, Lazio batte Salernitana 4-1: Tudor a -1 dall'Atalanta

Lazio-Salernitana, la cronaca

Pronti, via e al 7° minuto Lazio già in vantaggio: Felipe Anderson ruba palla a centrocampo e in solitaria si presenta davanti a Costil battendolo per la prima volta. Al 14° arriva anche il raddoppio: sugli sviluppi di un angolo, Vecino gira in porta e batte di nuovo il portiere della Salernitana. Ma la squadra di Colantuono non ci sta e accorcia le distanze due minuti dopo con Tchaouna. Ma la squadra di Tudor non si ferma e al 35° Felipe Anderson firma la sua doppietta personale. Nella ripresa, i biancocelesti dominano in campo sfiorando il gol prima ancora con il brasiliano e poi con Luis Alberto: ma la rete del poker arriva al minuto 87 grazie al destro preciso di Isaksen.