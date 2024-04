Lecce-Empoli 1-0: dopo il giallo Var Sansone al 90' decide lo scontro salvezza

Il Lecce non finisce mai. I salentini trovano, con il sipario che stava ormai per scendere, il gol che decide lo scontro salvezza con l'Empoli e si rilanciano in classifica portandosi a +6 sul Frosinone terzultimo. Decisivo l'errore clamoroso di Walukiewicz che si fa sfilare il pallone da Pierotti e per Sansone è un gioco da ragazzi far esplodere il Via del Mare. In avvio Cancellieri supera Gendrey a destra, crossa per il tocco comodo di Cerri. L'azione del gol dell'Empoli, però, è viziata da un intervento con le mani, fuori area, di Caprile quindi Mariani, dopo 5' di consultazione con la Var, annulla tutto. Scampato il pericolo il Lecce prende il comando delle operazioni. Al 19' destro di Gendrey, Caprile devia in angolo poi, sugli sviluppi cel corner, si oppone da campione a Dorgu.