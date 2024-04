Ikoné risponde a Gudmundsson: Gila ferma Italiano. Fiorentina, tutto sulle coppe

La Fiorentina non riesce a tornare alla vittoria dopo le ultime due sconfitte arrivate in casa della Juventus e contro il Milan. La Viola di Italiano è scesa in campo all'Artemio Franchi ospitando il Genoa: risultato finale di 1-1. Ad aprire la sfida ci ha pensato il solito Gudmundsson (al 13º gol in Serie A) prima della rete del pareggio firmata da Ikoné. Continua dunque il periodo complicato per la Fiorentina, che in campionato non vince una partita dal 26 febbraio (quando si impose sulla Lazio in casa) e che ora si ritrova al decimo posto in classifica. Dunque, tutta l'attenzione andrà sulla sfida di ritorno in Conference League contro il Viktoria Plzen. Buon punto invece per la squadra di Gilardino, che non perde una gara da più di un mese.