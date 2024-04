L'Atalanta di Anfield dura un tempo, il Verona ne approfitta: non basta Scamacca

BERGAMO - Serata amara per l' Atalanta che dopo la sconfitta di Cagliari pareggia in casa 2-2 contro il Verona e vede allontanarsi il 5° posto della Roma a +4 (55 a 51) con i giallorossi che devono recuperare il match di Udine. Per l'Hellas un prezioso punto per la lotta salvezza adesso fuori con un punto di vantaggio (28 a 27) sul Frosinone.

Atalanta-Verona, la partita

La squadra di Gasperini non perde tempo e in 5 minuti indirizza il match: al 13' Scamacca sblocca il parziale grazie al recupero alto di Toloi dal quale Koopmeiners va subito in verticale da Scamacca che aggiusta il pallone e con il destro non lascia scampo a Montipò. Cinque minuti dopo i padroni di casa si esaltano: palla in verticale per Scamacca che di prima manda in profondità Ederson, il brasiliano è da solo contro il portiere e non fallisce per il raddoppio.

Il match sembra saldamente nelle mani dei padroni di casa ma nella ripresa gli ospiti girano l'inerzia e lo fanno in 4': gol al 56' Lazovic su una gran ripartenza dell'Hellas e pareggio al 60' firmato da Noslin bravo a prendere il tempo alla difesa di Gasperini su cross di Centonze per il 2-2. La squadra di Baroni è padrona del campo ma al 74' Montipò si supera su Miranchuck.

Assedio finale dell'Atalanta con ancora Miranchuk che impegna da fuori area Montipò all'87' ed un minuto più tardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Hateboer stacca e dopo un rimpallo il pallone arriva ad Hien che da pochissimi passi colpisce fuori. L'Arbitro ferma tutto per la posizione del difensore che sembrava in bilico.