Diretta Empoli-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli scende in campo ospite dell'Empoli allo stadio Castellani nel match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Calzona è reduce dal deludente pari interno contro il Frosinone terminato sul 2-2 che non è riuscito a dar seguito alla bella vittoria di Monza. In classifica i partenopei stazionano all'ottavo posto a meno due punti dall'Atalanta. All'Empoli servono punti salvezza: la squadra toscana viene dalla pesante sconfitta di Lecce e in classifica è al quartultimo posto con un solo punto di vantaggio sul Frosinone terzultimo.