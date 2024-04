Diretta Torino-Frosinone ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Ivan Juric (squalificato) sceglie un aggettivo che ben si cuce al confronto sportivo: "Dovremo essere spietati". Inevitabile in una contesa, nella quale antisportivo è semmai non spingere al massimo per prevalere sull’avversario. Certo con alcune distinzioni: nei test estivi tra una di Terza Categoria e una di A il principio può essere rivisto. Qui però si parla della sfida contro un Frosinone che arriva al Grande Torino con numeri sia altamente negativi che decisamente positivi: 4 punti in totale in trasferta e l’ultima vittoria a gennaio (col Cagliari) da una parte, i consecutivi pareggi contro Genoa, Bologna e Napoli dall’altra. Una gara che per il Toro non potrà avere mezze misure: i granata si devono andare a prendere i tre punti. Stop. Unica via per andare a meno uno dal Napoli (sconfitto a Empoli) e continuare la corsa verso le Coppe.