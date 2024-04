Diretta Monza-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Il sogno europeo di andare in semifinale di Europa League superando il grande Liverpool appena realizzato, la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina (gara di ritorno) solo a 3 giorni di distanza e una partita contro il Monza che vale tantissimo per il cammino in campionato nelle zone che valgono l'accesso alle Coppe per la stagione 2024/25. Non c'è sosta per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri saranno di scena questa sera all'U-Power di Monza (fischio d'inizio alle 20.45) per riprendere il cammino in campionato dopo i bagordi di Coppa.Per De Roon e compagni nelle ultime due gare contro Cagliari e Verona è arrivato solo 1 punto e se da un lato è comprensibile come la doppia sfida con il Liverpool mangi un sacco di energie sul piano nervoso, è altrettanto evidente come una compagine capace di eliminare dalla seconda competizione europea per club una delle favorite alla vittoria finale abbia tutto quello che serve per puntare al successo contro avversarie che, in campionato, la seguono in classifica.