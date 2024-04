Di Francesco: "Al Frosinone manca una cosa e con la Salernitana..."

Torino-Frosinone è finita 0-0. A fine gara Eusebio Francesco ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno. In diretta su DAZN ha commentato: "Siamo un po' mancati in termini di freddezza e lucidità negli ultimi quindici, venti metri e alla fine abbiamo rischiato anche di perdere quando Zapata ha calciato alto sulla traversa. Sarebbe stata una beffa. Sapevamo i pregi e i punti deboli del Torino. Peccato non aver sfruttato al massimo le occasioni che abbiamo creato. Non posso che essere soddisfatto della prestazione, ma dobbiamo fare punti pesanti oltre ad avere continuità di risultati".