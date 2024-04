Diretta Roma-Bologna ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Sfida decisiva per l'accesso alla prossima Champions League quella che alle 18:30 andrà di scena allo stadio Olimpico tra Roma e Bologna, valida per la 33esima giornata di Serie A. Dopo aver eliminato il Milan in Europa League, i giallorossi si rituffano in campionato dove ancora devono recuperare gli ultimi 18 minuti di gara contro l'Udinese, sospesa dopo il malore di Ndicka. Ieri De Rossi ha presentato così il match in conferenza stampa: "Il Bologna è la squadra più affascinante, più entusiasmante del campionato. Il Milan per una buona parte ha giocato bene, la Fiorentina, l'Inter: tante squadre giocano bene, ma secondo me loro hanno delle rose costruite per stare in alto. Il Bologna è stato costruito per fare il solito campionato di metà classifica e invece sta facendo un capolavoro. I miei complimenti a Thiago e alla società sono sinceri: è una squadra fluida, noi facciamo una cosa abbastanza simile nei movimenti". Il Bologna è reduce da due pareggi a reti inviolate contro Frosinone e Monza: la squadra di Thiago Motta è al quarto posto con un vantaggio di quattro lunghezze dai giallorossi e, in caso di vittoria, potrebbe anche avvicinarsi ulteriormente alla Juventus terza.