Roma-Juve, quando si gioca: anticipi e posticipi 35ª giornata Serie A

Con lo Scudetto ormai aritmeticamente conquistato dall'Inter, le ultime cinque giornate di campionato ancora da disputare saranno fondamentali per gli altri obiettivi ancora in ballo, a partire dai piazzamenti, dal secondo al quinto, che garantiranno la partecipazione alla prossima Champions, fino alla lotta per non retrocedere, passando per le qualificazioni in Europa League e Conference. La Lega Serie A, intanto, ha ufficializzato date, orari e programmazione televisiva del 35° - e quart'ultimo - turno: