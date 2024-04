“Vlahovic? Al Bologna renderebbe di più. Juve, se il centrocampo non va...”

«Al Milan non hanno capito che servono rinforzi di livello per arrivare al primo posto. Lo dico dall’anno scorso…».

Dove devono intervenire i dirigenti sul mercato?

«Servono almeno quattro titolari: un terzino destro, due difensori centrali e un centravanti per fare il salto di qualità per vincere lo scudetto».

Per la panchina si parla di Lopetegui, Conceicao, Van Bommel e Fonseca. Chi potrebbe far meglio alla guida del Diavolo?

«Gli allenatori stranieri non servono a niente. Ci sono tanti tecnici italiani bravi: c’è bisogno di chi conosce bene il nostro calcio. È davvero un peccato che uno come De Zerbi sia all’estero, lo vedrei molto bene in rossonero».

In estate i rossoneri potrebbero sacrificare uno tra Theo Hernandez e Maignan dinanzi a super offerte da 80-100 milioni. Fosse in un dirigente milanista, cosa farebbe?

«Non ho dubbi: il Milan deve tenersi stretto Theo, che è il migliore al mondo nel suo ruolo. Anzi, alla squadra rossonera serve un altro come lui per la fascia destra. E magari pure un’ala di qualità. Chukwueze è bravino, ma non fa la differenza: serve gente più forte per rivincere il campionato».