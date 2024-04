Krstovic alla Scamacca, ma Pessina zittisce Lecce: 1-1 tutto nel recupero

Lecce-Monza, il finale rovente

Un partita che si accesa ed esplosa proprio negli ultimi minuti quando all'88' Gallo vola via sulla sinistra superando Colpani in area con una doppia finta. Poi calcia in porta da buona posizione, ma troppo centrale. Un minuto dopo è lo stesso Colpani che fa tremare il Via del Mare: appostato sul versante destro dell'area, gli piove sul piede un pallone da calciare al volo, lo fa, ma colpendo troppo di esterno, e la palla non finisce nemmeno tra i pali.

Quando tutto sembra apparecchiato per il pareggio a reti inviolate ecco i roventi minuti di recupero: al 91' Krstovic segna un pazzesco gol da fuori area per l'1-0...ma il Monza non si arrende e nell'assalto finale viene premiato. Infatti al 95' calcio di rigore in favore degli ospiti per via di un fallo d mano di Venuti, Pessina si presenta dal dischetto e pareggia evitando quello che sarebbe stato il 4° ko nelle ultime 5 partite.