Diretta Inter-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Il Torino fa visita all'Inter già scudettata nel 34° turno di Serie A. I granata sono in decima posizione con 46 punti e vengono da due pareggi di fila (0-0 con Juve e Frosinone) dopo la sconfitta a Empoli. La formazione nerazzurra di Simone Inzaghi, invece, è prima a quota 86 e presenta sia la migliore difesa del torneo (18 gol al passivo) sia l'attacco più prolifico (79 reti realizzate). "Faccio i complimenti all'Inter, ha vinto meritatamente lo scudetto. Ora ci aspettano bellissime partite, con le squadre più forti che ci sono adesso in Italia, bisogna giocare ad alti livelli e provare a fare più punti possibili" ha detto il tecnico del Torino Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia del match.