Diretta Bologna-Udinese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Il risotto in bianco che si sono mangiate Juventus e Milan consente di apparecchiare un ipotetico banchetto di nozze per il Bologna. I rossoblù hanno la possibilità di agganciare la Juve al terzo posto, e tiri fuori il ticket giocato la scorsa estate chiunque abbia immaginato uno scenario del genere per fine aprile. Lo scontro diretto in Emilia alla penultima di campionato potrebbe essere uno spareggio per il podio della serie A: oltre l'incredibile. Ciò che è certo è che il Bologna merita fino in fondo questa opportunità, costruita con un gioco entusiasmante e una costanza da grande squadra, sconosciuta in tutta l'era Saputo ma in verità anche prima.

Sotto le Due Torri i conti si fanno razionalmente: al Bologna mancano 8 punti per la certezza aritmetica di un posto in Champions League, senza dover girarsi a guardare Roma e Atalanta. Cinque, se dovesse battere l'Udinese (terzultima a -3 dal Frosinone e reduce da 3 ko consecutivi) oggi pomeriggio. Basterebbe tuttavia non perdere per centrare un altro record, l'ennesimo in questa stagione dei miracoli: nessuna squadra avrebbe sconfitto il Bologna sia all'andata che al ritorno.