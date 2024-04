Diretta Atalanta-Empoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta riceve l'Empoli per la giornata numero 34 di Serie A. Dopo aver conquistato la qualificazione alla finale di Coppa Italia, i nerazzurri sono impegnati in campionato, nella lotta alla Champions League. La formazione di Gasperini è settima con 54 punti (e una partita in più da giocare) e ha ritrovato la vittoria nello scorso turno a Monza dopo il pareggio con il Verona e la sconfitta a Cagliari. L'Empoli, invece, lotta per non retrocedere: condivide il quartultimo posto con Verona e Frosinone dopo aver vinto due delle ultime tre gare. I toscani presentano l'attacco meno prolifico del torneo con 26 gol all'attivo.