Diretta Napoli-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Un anno fa il Napoli si laureava campione d’Italia con 5 turni d’anticipo e 80 punti in classifica. Tutto dimenticato in soli 12 mesi, vissuti con l’angoscia di vedere una squadra perfetta trasformatasi in un’accozzaglia di giocatori, guidata con capacità più o meno probabili da tre allenatori che non sono riusciti a ripetere le gesta di Spalletti. Anche oggi lo stadio sarà pieno, con 45mila spettatori che avranno intenzioni ben diverse da quelle che li avevano convinti ad affollare Fuorigrotta un anno fa: l’intento principale sarà di fischiare sonoramente gli ormai ex campioni d’Italia, messi in punizione come risposta allo scandaloso rendimento mostrato in particolare ad Empoli.

Se il campionato finisse oggi la Roma sarebbe in Champions League: quinta a + 4 dall’Atalanta. Ma al triplice fischio della stagione manca ancora un mese con in mezzo cinque gare di campionato e due d’Europa League che tutti sperano possano diventare tre con la finale di Dublino. Per questo De Rossi alla squadra chiede di non distrarsi: "Abbiamo riacceso la corsa Champions, rendendola qualcosa di possibile, ma il traguardo se vediamo il calendario è ancora difficile. Non possiamo rilassarci" il messaggio lanciato alla vigilia della sfida con il Napoli e soprattutto di un tour de force che poi la vedrà impegnata contro Leverkusen, Juventus, di nuovo i tedeschi e l’Atalanta