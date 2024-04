Diretta Fiorentina-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina riceve il Sassuolo nel 34° turno del campionato di Serie A e cerca il riscatto dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia. I viola occupano la nona posizione in classifica con 47 punti e hanno ritrovato la vittoria nello scorso weekend, vincendo in casa della Salernitana, dopo aver rimediato appena due punti nelle precedenti quattro giornate. Il Sassuolo invece è penultimo a quota 26 e nelle ultime cinque gare ha ottenuto solo tre pareggi, perdendo contro Roma e Lecce. I neroverdi presentano la seconda difesa più battuta del campionato con 65 gol al passivo.